17 апреля 2023, 12:46
Автомобилист, сбивший ребенка на велосипеде в Ноябрьске, выплатит пострадавшему компенсацию
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал денежную компенсацию с автомобилиста, который сбил ребенка на велосипеде в городе Ноябрьске. Об этом сообщил «Ямал медиа» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.
По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года водитель при повороте налево не уступил дорогу одиннадцатилетнему велосипедисту и сбил его.
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Отмечается, что с автомобилиста взыскали 30 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего.
ДТП
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