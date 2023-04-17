Происшествия 17 апреля 2023, 12:46 Автомобилист, сбивший ребенка на велосипеде в Ноябрьске, выплатит пострадавшему компенсацию

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Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал денежную компенсацию с автомобилиста, который сбил ребенка на велосипеде в городе Ноябрьске. Об этом сообщил «Ямал медиа» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года водитель при повороте налево не уступил дорогу одиннадцатилетнему велосипедисту и сбил его.

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Отмечается, что с автомобилиста взыскали 30 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего.