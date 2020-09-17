Автомобилист сбил девять пешеходов в канадском Монреале

Уточняется, что 38-летний водитель сначала сбил одного пешехода и скрылся с места происшествия. Спустя время он сбил еще восемь человек на другой улице. По словам полицейских, мужчина не разгонялся и не ехал слишком быстро, пишет «Газета.ru».

«В какой-то момент он просто выехал на тротуар», — отметили стражи порядка.

Пострадавших госпитализировали. Врачи заявили, что угрозы для их жизни нет. Водитель арестован.