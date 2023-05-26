Происшествия 26 мая 2023, 15:14 Автомобилист сбил 12-летнего мальчика в Невском районе Петербурга

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ДТП с участием 12-летнего велосипедиста произошло накануне в Невском районе Петербурга. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на правоохранительные органы.

Водитель иномарки сбил мальчика на улице Латышских Стрелков, когда тот переходил дорогу вместе с велосипедом.

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Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В полицейском участке выяснили, что ранее водитель не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.