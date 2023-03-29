29 марта 2023, 14:06
Автомобилист сбежал после драки с полицейскими в Петербурге
В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело на местного жителя, который после драки с полицейскими скрылся в неизвестном направлении. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой Telegram-канал Mash на Мойке.
Случай произошел во вторник вечером, 28 марта, в Приморском районе города. После остановки сотрудниками ГИБДД автомобиля Hyundai Solaris, водитель иномарки отказался следовать в патрульный транспорт и начал драться. После этого злоумышленник сбежал.
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Сейчас полиция разыскивает дебошира.
Драки
Полиция
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