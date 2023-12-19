19 декабря 2023, 17:44
Автомобилист погиб по вине водителя автобуса в Тюменской области
Суд в Тюменской области вынес приговор 27-летнему иностранцу. По вине мужчины на трассе произошла смертельная авария. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Установлено, что мигрант за рулем автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Ее водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
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Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 1,5 года.
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