Происшествия 19 декабря 2023, 17:44 Автомобилист погиб по вине водителя автобуса в Тюменской области

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Суд в Тюменской области вынес приговор 27-летнему иностранцу. По вине мужчины на трассе произошла смертельная авария. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Установлено, что мигрант за рулем автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Ее водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на 1,5 года.