Автомобилист наехал на 24-летнего мужчину в Тюмени

В Тюмени водитель Lada Granta из Свердловской области наехал на 24-летнего мужчину, уходя от столкновения с другим автомобилем.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, проезжая по улице Тульской, водитель Lada Granta поздно осознал, что сейчас его машина въедет в остановившийся впереди автомобиль. Другая машина пропускала идущего по пешеходном переходу молодого мужчину.

Избегая столкновения, водитель иномарки вырулил на соседнюю полосу, где в этот момент находился пешеход. Медики зафиксировали у пострадавшего травму ноги.