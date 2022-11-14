Происшествия 14 ноября 2022, 15:39 Автомобилист из Петербурга ответит в суде за избиение прохожего из-за зеркала

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В Санкт-Петербурге автомобилист избил прохожего, из-за того что тот задел боковое зеркало его машины. Об этом написали «Невские новости».

Инцидент произошел у дома № 32 на улице Демьяна Бедного. После небольшой словесной перепалки мужчина вышел из машины, ударил прохожего кулаком, а затем ногой по лицу. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом нижней челюсти.

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На подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

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