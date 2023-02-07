Происшествия 07 февраля 2023, 19:21 Автомобилист из Башкирии сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте

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Серьезное ДТП произошло в городе Белебей Республики Башкирия. Там под колеса машины попала 10-летняя девочка. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на данные главы ГИБДД по Башкирии Владимира Севастьянова.

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Авария случилась 6 февраля. Бабушка с двумя внуками переходила дорогу в неположенном месте. Один из водителей пропустил пенсионерку. Другой автомобилист, который двигался по встречке, решил не останавливаться. В этот момент девочка решила перебежать дорогу перед машиной, но не рассчитала скорость. Из-за этого автомобиль сбил ребенка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.