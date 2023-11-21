21 ноября 2023, 18:54
Автомобили загорелись на парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве
Два автомобиля загорелись на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» на севере Москвы
Два автомобиля загорелись на парковке на подземном этаже в здании торгового центра «Авиапарк» в Москве. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
По его информации, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 18:44. Людям, находящимся в торговом центре, ничего не угрожает. На место происшествия вызвали бригаду пожарных, которые приступили к локализации очага.
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О наличии пострадавших не сообщалось. Позже источник уточнил, что пожар удалось оперативно потушить.
UPD: в пресс-службе МЧС России сообщили, что огонь в торговом центре на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров на минус первом этаже подземной парковки. При пожаре никто не пострадал.
Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в квартире в Перми. Они вынесли его из полыхающего помещения, а остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.
Москва 2023
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