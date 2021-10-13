Автомобили в центре Новосибирска упали в яму с кипятком

Припаркованные автомобили около бизнес-центра в Новосибирске ушли под землю. Яма образовалась из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Фотографии и видео с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что в провал попали две машины — Toyota и Nissan. Автомобиль Lехus застрял колесом. Из ямы идет пар от горячей воды.

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что теплотрассу обслуживает Сибирская генерирующая компания. Руководство бизнес-центра направляло жалобы на проблемы с трубами еще вчера, но в управляющей компании отметили, что на участке упало давление. Ремонтная бригада так и не приехала.

В результате прорыва кипяток размыл грунт, что привело к появлению ямы, где застряли автомобили.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании изданию NGS заявили, что компенсируют ущерб владельцам пострадавших машин за счет страховки. Поврежденный участок теплотрассы отключили. Без тепла и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и три больницы. Работы завершат в ближайший четверг, 14 октября.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, которые при помощи тросов достают провалившиеся в кипяток машины.