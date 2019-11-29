  • Автомобили столкнулись с автобусом в Ленинградской области

    29 ноября 2019, 14:39

    Ольга Ситникова

    Массовая авария произошла на Комсомольской улице в Сосновом Бору Ленинградской области. Пять машин столкнулись с автобусом, сообщили «Невские новости» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Недалеко от дома № 10 на Комсомольской улице водитель автомобиля чешской компании Skoda выехал на встречную полосу. В результате этого столкнулись пять машин и автобус.

    Известно, что виновнику аварии 27 лет. Пострадавших нет.

    В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массового ДТП.