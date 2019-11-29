Автомобили столкнулись с автобусом в Ленинградской области
Массовая авария произошла на Комсомольской улице в Сосновом Бору Ленинградской области. Пять машин столкнулись с автобусом, сообщили «Невские новости» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Недалеко от дома № 10 на Комсомольской улице водитель автомобиля чешской компании Skoda выехал на встречную полосу. В результате этого столкнулись пять машин и автобус.
Известно, что виновнику аварии 27 лет. Пострадавших нет.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массового ДТП.