Автомобили, на которых дети-инвалиды приехали в театр, эвакуировали в Челябинске

Родители привезли детей на спектакль и припарковали машины рядом со зданием театра, так как парковка была перекопана. Вернувшись, они обнаружили, что автомобили, несмотря на наличие знака «инвалид», эвакуировали.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook представитель благотворительного движения «Искорка Фонд» Вера Касаткина.

«Сегодня особенные дети приехали с мамами на новогодний праздник „Щелкунчик“. Припарковались рядом с перекопанной парковкой, до запрещающего стоянку знака — больше 15 метров. Два легковых автомобиля эвакуированы, несмотря на то, что на них знак „инвалид“, что автоматически защищает их от эвакуации в этом месте. Инспектор ГИБДД, который согласовал эвакуацию, отказывается приехать. У него внезапно сломалась машина», — написала она.

По словам Касаткиной, две семьи до сих пор не могут вернуться домой. Маме одного из детей пришлось оставить ребенка под присмотром охранника, чтобы найти свою машину. У второй семьи с собой не оказалось денег, чтобы оплатить штраф.

«Ребенок сейчас спит у подруги в машине — в этой же машине еще двое детей, один из них Владик, он не видит полностью. Дети с утра нормально не ели», — рассказала Касаткина.

В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что данные по эвакуации автомобилей уточняются, а «Граждане могут обжаловать действия в установленном порядке».