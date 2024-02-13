Важное 13 февраля 2024, 11:51 Автомобили и сельхозтехника пострадали в Курской области при обстреле ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли хутор Олешня, пострадали три автомобиля

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Украинские боевики ударили по хутору Олешня в Суджанском районе Курской области, пострадали автомобили и сельхозтехника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, из местных жителей никто ранений не получил.

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«Всего зафиксировали шесть прилетов, они повредили три автомобиля и сельскохозяйственную технику, а также три домовладения с гаражами и хозяйственными постройками», — написал губернатор.

Старовойт уточнил, что также пострадала линия электропередачи.

«Когда станет безопасно, экстренные службы приступят к восстановлению энергоснабжения. Всем собственникам окажем необходимую помощь в ремонте», — добавил он.

Ранее под атаку украинских боевиков попал хутор Понура в Белгородской области, пострадали три местных жителя и экскаватор. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что людям своевременно оказали медицинскую помощь.