Происшествия 05 апреля 2024, 08:38 Автомобили и дома пострадали при атаке дронов на село Коровяковка Губернатор Старовойт: дроны-камикадзе атаковали село Коровяковка Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Ночью 5 апреля село Коровяковка Глушковского района попало под удар двух дронов-камикадзе. Повреждения получили четыре дома и столько же машин, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения», — сообщил он.

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Роман Старовойт показал последствия атаки. В домах пробило крыши, выбило окна, повредило фасады и заборы. Разрушили хозяйственные постройки. Губернатор заявил, что власти помогут в восстановлении.

Силы ПВО отразили массированную атаку на пять регионов России. Наибольшее количество дронов сбили в Ростовской области — 44 аппарата. Еще шесть беспилотников нейтрализовали в Краснодарском крае, по одному — в Курской, Белгородской и Саратовской областях.