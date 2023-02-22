Происшествия 22 февраля 2023, 23:33 Автомобиль жителя Купчино, который не платил алименты, арестовали

Читать 360tv в

Житель Купчина Ленинградской области задолжал по алиментам 1,3 миллиона рублей. За это у мужчины арестовали автомобиль. О случившемся сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Реклама

Сын мужчины за время неуплаты алиментов успел стать совершеннолетним. Приставы арестовали у должника автомобиль Skoda Octavia 2019 года выпуска, который был припаркован неподалеку от дома на Будапештской улице. Теперь владельцу авто предстоит выплатить всю сумму задолженности по алиментам, а также расходы на эвакуатор и стоянку.