Происшествия 27 ноября 2023, 12:46 Автомобиль зажало между двумя грузовиками на МКАД Четыре полосы на 6-м километре МКАД перекрыли из-за ДТП с легковушкой и фурами Telegram-канал «Осторожно, Москва»

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На шестом километре МКАД произошло массовое ДТП с фурами, из-за которого перекрыли четыре полосы движения. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Легковой автомобиль зажало между двумя фурами. При этом, по данным источника «360», зажатых и заблокированных в автомобилях нет. Водителя легковушки начали осматривать медики скорой помощи.

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Из-за аварии движение на магистрали затруднилось. На место прибыли сотрудники городских служб.

Ранее девушка на BMW сбила трех человек на востоке Москвы. Авария произошла недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

А МЧС сообщило москвичам о том, что непогода в городе сохранится. В столице ожидаются ледяной дождь, гололед и мощный снегопад. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать днем 27 ноября.