Автомобиль загорелся во время ремонта дороги в Керчи. Видео

В Керчи для ремонта убрали бордюры вдоль дороги и повредили в процессе корни тополя. Дерево завалилось на стоявшую рядом машину. При этом ветки оборвали провода линии электропередач и сломало газовую трубу.

Сообщается, что произошла вспышка и загорелся автомобиль Volkswagen Touareg. Портал «Город 24» уточнил, что инцидент произошел на улице Грибульского, 12. «На улице долбят, пилят, копают. Поднялся ветер. Около 16:40 дерево стало падать и зацепило провода, потом рухнуло на газовую трубу, труба сломалась. Моментально загорелось. Пламя от дерева было как факел. Приехали пожарные. Но почему-то сказали, что это от молнии дерево загорелось», — сообщили хозяева сгоревшего автомобиля.