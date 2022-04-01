Автомобиль загорелся во время движения в Казани

В Казани ночью загорелся ехавший по улице Габдуллы Тукая автомобиль.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на свидетельства очевидцев происшествия в соцсетях, машина сгорела практически полностью.

Ее тушили прибывшие спасатели. Хотя там заметили и скорую помощь, о пострадавших ничего не сообщается.

Комментируя произошедшее, люди пишут, что после того, как был отменен обязательный техосмотр, некоторые машины ездят по дорогам в ужасном состоянии. У 70% не горят фары. А у половины стоят фары повышенной мощности или ксенон китайского производства.