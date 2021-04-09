Автомобиль загорелся в центре Краснодара на проезжей части

В Краснодаре на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

Звонок пожарным поступил в 11:03. Сообщалось об огне на пересечении улиц Красной и Гаврилова. Уже через минуту на вызов отправились сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Через девять минут пожарные смогли локализовать огонь, а еще через четыре минуты смогли полностью потушить очаг возгорания.

В тушении приняли участие семь человек и две специальные машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видеоролик объятого пламенем автомобиля, опубликовали в социальных сетях. Известно, что сгорела машина модели Daewoo Nexiа.