Автомобиль загорелся в результате ДТП в Оренбургской области

В городе Сорочинск Оренбургской области в результате ДТП загорелся автомобиль марки Lada Granta. Инцидент произошел накануне на улице Орджоникидзе. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как уточнили в правоохранительных органах, 29-летний оренбуржец, находясь за рулем отечественного автомобиля, в какой-то момент не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся вместе с транспортным средством. После случившегося машина загорелась.

Карета скорой помощи увезла пострадавшего в местную больницу. Мужчине оказывается медицинская помощь.