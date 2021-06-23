Автомобиль загорелся в результате ДТП под Самарой. Три человека погибли

В результате ДТП под Самарой погибли три человека. Они оказались заперты в загоревшемся автомобиле. Об этом сообщило агентство Nаtiоn Nеws со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД.

ДТП произошло на 59-м километре трассы М-32 Самара — Большая Черниговка в Волжском районе. Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовым фургоном Volvo на встречной полосе. Из-за удара машина начала гореть. Троим людям, которые находились в машине, спастись не удалось. Извлечь тела погибших из автомобиля удалось только с помощью спецтехники. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.