Автомобиль загорелся в Ноябрьске

На улице Высоцкого в Ноябрьске загорелся автомобиль Hyundai. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Возгорание зафиксировали около шести утра. Огонь не успел перекинуться на соседний автомобиль, однако сам Hyundai восстановлению не подлежит. Огонь полностью испортил подкапотное пространство машины.

По версии специалистов, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки или неправильная установка приборов подогрева автомобиля.

О пострадавших в пожаре информации не поступало.