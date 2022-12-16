Происшествия 16 декабря 2022, 02:50 Автомобиль загорелся в ХМАО

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Пожар произошел в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Огонь охватил автомобиль LADA Niva. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Автомобиль находился на въезде в город со стороны Нефтеюганска. В какой-то момент его охватило пламя. В результате два человека — водитель и пассажир — получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.