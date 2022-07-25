Автомобиль загорелся после неудачного трюка в Подмосковье. В салоне был восьмилетний ребенок

Каскадер неудачно выполнили трюк, после чего его багги перевернулась и загорелась на стадионе «Спартак» в Иваново. В салоне машины находился восьмилетний ребенок. Прокуратура проверяет информацию о происшествии, сообщило РИА «Новости»

Инцидент произошел 24 июля на шоу каскадеров. На дороге установили препятствие — два автомобиля, однако водитель багги не смог разогнаться и долететь до трамплина. В итоге автомобиль перевернулся, ударился о землю и загорелся.

Сидевший за рулем мужчина получил ожоги рук и спины, его сын не пострадал. Водителя срочно госпитализировали. В Сети появилось видео происшествия. Прокуратура Октябрьского района города Иваново начала проверку. Ранее в Воронежской области пять человек получили ожоги во время огненного шоу.