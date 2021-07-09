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    09 июля 2021, 21:54

    Автомобиль загорелся около Садового кольца в Москве

    Анатолий Минкин, Евгения Бардонова

    Московские водители стали свидетелями возгорания легкового автомобиля на юге Садового кольца в Москве. Видео с места события появилось в Telegram-каналах.

    На опубликованных кадрах видно, что автомобиль полностью охвачен пламенем.

    В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что заявка о возгорании транспортного средства поступила на адрес улица Валовая дом 35. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

    Департамент транспорта Москвы сообщил, что из-за возгорания автомобиля на проезжей части затруднено движение по улице Большая Серпуховская в сторону Садового кольца.