Происшествия 09 декабря 2022, 00:31 Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД Столичный дептранс: автомобиль загорелся на 26 километре внутренней стороны МКАД РИА «Новости»

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Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД. На место происшествия уже прибыли столичные оперативные службы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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Все произошло на 26 километре трассы в районе съезда на Липецкую улицу. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Данных о возможных пострадавших пока нет. Специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания машины.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указано в сообщении.

Из-за происшествия одна полоса автодороги оказалась занята, движение на этом участке было затруднено.

Сейчас движение автомобилей восстановили. Проезжая часть освобождена, добавили в столичном ведомстве.

Утром 8 декабря на внутренней стороне МКАД, перед пересечением со Сколковским шоссе столкнулись семь автомобилей. Движение осуществлялось по одной из пяти полос, но уже к 10:00 его удалось восстановить. Как сообщал источник «360», по первоначальной информации на трассе столкнулись восемь машин.