Автомобиль загорелся на светофоре в Санкт-Петербурге
Renault Laguna вспыхнула на дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пожар потушили, пострадавших нет, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
18 октября в Санкт-Петербурге загорелся стоявший на светофоре автомобиль Renault.
Очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» кадры с места происшествия. На них видно, что горела передняя часть машины, над капотом поднимались огромные языки пламени и клубы дыма.
Для ликвидации возгорания потребовалась помощь пожарной машины.
По словам очевидцев, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.