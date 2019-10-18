Автомобиль загорелся на светофоре в Санкт-Петербурге

18 октября в Санкт-Петербурге загорелся стоявший на светофоре автомобиль Renault.

Очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» кадры с места происшествия. На них видно, что горела передняя часть машины, над капотом поднимались огромные языки пламени и клубы дыма.

Для ликвидации возгорания потребовалась помощь пожарной машины.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.