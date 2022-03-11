Автомобиль загорелся на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек накануне загорелся автомобиль. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По информации ведомства, огонь удалось потушить уже через 10 минут после поступившего звонка от очевидцев. О том, что стало причиной возгорания, не сообщается. В результате ЧП никто не пострадал.

За последние несколько дней в Санкт-Петербурге случилось два пожара со смертельным исходом. Первый произошел на Октябрьской набережной, другой — на Беговой улице.