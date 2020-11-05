Автомобиль загорелся на МКАД. Видео

Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАДа. Из-за этого полностью перекрыли движение по съезду на внешнюю сторону дороги.

Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«На 45 км МКАД загорелся автомобиль на съезде с Киевского шоссе. Будьте внимательны, съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт. Объезжайте!», — сказано в сообщении.

Видео с места пожара появились в Сети. На кадрах видно, что от горящего грузовика в небо поднимается столб дыма, через который пробиваются языки пламени. На месте уже работают экстренные службы, которые пытаются потушить огонь — видно, как с моста на землю стекает вода.

По какой причине произошло возгорание пока неизвестно. Информация о пострадавших не поступала.