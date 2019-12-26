26 декабря 2019, 11:17
Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве
Очевидец поделился снимком, на котором видно горящую машину. ЧП произошло на дороге у дома номер 101 по Ленинскому проспекту. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По данным МЧС, возгорание удалось ликвидировать.
«Происходило возгорание легкового автомобиля. Площадь составила 6 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в МЧС.
Сотрудники спасательных служб отметили, что владелец пострадавшего автомобиля не обращался.за помощью.