Происшествия 01 февраля 2024, 14:33 Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Движение на участке Ленинского проспекта в Москве ограничили из-за возгорания автомобиля. О происшествии сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации ведомства, машина вспыхнула около дома 158 на Ленинском проспекте в районе Тропарево-Никулино. На место уже прибыли оперативные службы города.

Реклама

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в дептрансе.

В пресс-службе добавили, что движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех. Автомобилистам порекомендовали выбирать маршрут для объезда.

Накануне вечером пять автомобилей столкнулись на Березовой аллее на северо-востоке Москвы. В аварии пострадали два человека.