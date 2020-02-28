    28 февраля 2020, 15:00

    Автомобиль загорелся на КАД в Петербурге

    Ирина Нагайникова

    На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге загорелась иномарка, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

    Пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры, на которых Nissan Qashqai задымился прямо на дороге.

    Водитель припарковался на обочине и покинул кроссовер. На видеоролике дым валит из-под капота машины и распространяется по дороге.

    На момент съемки экстренные службы не прибыли на место происшествия, а неравнодушные участники движения попытались оказать водителю помощь в тушении.