Автомобиль загорелся на АЗС в Ростовской области

По данным пресс-службы МЧС Ростовской области, на автозаправке в Багаевском районе загорелся автомобиль. Водитель вовремя успел выскочить из салона, сообщил «Царьград».

Уточняется, что водитель легкового автомобиля решил по дороге заехать на автозаправку. После того, как он заполнил бак бензином и начал покидать АЗС, в машине произошло возгорание. Мужчина сразу же позвонил в службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники быстро потушили огонь. К счастью, пострадавших нет, автозаправка также не была задета. Только воспламенившийся автомобиль выгорел дотла, восстановить его будет не возможно.