Эксклюзив 05 декабря 2023, 18:50 Автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД Источник «360»: автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД

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В Москве на 73-м километре МКАД около съезда на Новокуркинское шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщил источник «360».

Информации о пострадавших и затруднении движения пока не поступало. Подробности произошедшего уточняются.

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На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае. По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.