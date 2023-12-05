05 декабря 2023, 18:50
Автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД
Источник «360»: автомобиль загорелся на 73-м километре МКАД
В Москве на 73-м километре МКАД около съезда на Новокуркинское шоссе загорелся автомобиль. Об этом сообщил источник «360».
Информации о пострадавших и затруднении движения пока не поступало. Подробности произошедшего уточняются.
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На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае. По предварительным данным, еще семеро получили ранения. Пострадавших отвезли в центральную больницу Славянска-на-Кубани.
ДТП
Москва 2023
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