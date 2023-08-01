Происшествия 01 августа 2023, 15:13 Автомобиль загорелся на 38-м километре МКАД Автомобиль загорелся в районе Ясеневского лесопарка на 38-м километре МКАД Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Ясеневского лесопарка на внутренней стороне 38-го километра МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Из-за чрезвычайного происшествия перекрыли две полосы из шести. Движение на участке затруднено.

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К месту отправились сотрудники специальных служб. Информации о причинах возгорания и количестве пострадавших не поступало.

Ранее на железнодорожном переезде в Большечерниговском районе в Самарской области грузовик врезался в маневровый поезд и сбил его с путей.