01 августа 2023, 15:13
Автомобиль загорелся на 38-м километре МКАД
Автомобиль загорелся в районе Ясеневского лесопарка на 38-м километре МКАД
В районе Ясеневского лесопарка на внутренней стороне 38-го километра МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Из-за чрезвычайного происшествия перекрыли две полосы из шести. Движение на участке затруднено.
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К месту отправились сотрудники специальных служб. Информации о причинах возгорания и количестве пострадавших не поступало.
Ранее на железнодорожном переезде в Большечерниговском районе в Самарской области грузовик врезался в маневровый поезд и сбил его с путей.
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