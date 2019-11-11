Автомобиль за три миллиона рублей украли у петербурженки

Иномарку угнали 9 ноября с 18:30 до 18:35. Женщина оставила черный джип Grand Cherokee на неохраняемой парковке рядом с магазином «Пятерочка» в поселке имени Свердлова. В машине осталась черно-рыже-белая бермская овчарка. Пострадавшая зашла в супермаркет на пять минут, когда вернулась - не обнаружила на стоянке ни машину, ни собаку.

У женщины осталось два комплекта ключей. Сумма ущерба оценили в три миллиона 300 тысяч рублей. В настоящее время правоохранительные органы объявили розыск угонщика.