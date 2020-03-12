12 марта 2020, 13:36
Автомобиль за два миллиона рублей угнали у жительницы Санкт-Петербурга
Злоумышленники украли машину марки KIA Optima у предпринимательницы из Санкт-Петербурга. Финансовый ущерб от угона составил примерно два миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Потерпевшая заявила о пропаже в полицию 11 марта. По ее показаниям, автомобиль исчез с места парковки возле дома на проспекте Маршала Блюхера. Женщина убеждена, что преступник действовал в ночь с 10 на 11 марта.
Заявительница уточнила, что злоумышленник угнал KIA Optima черного цвета, выпущенный в 2019 году.
Размер ущерба — 1 870 000 рублей.