Автомобиль за 31 миллион рублей сожгли под Севастополем

Недалеко от Севастополя неизвестные сожгли машину, которая стоит более 30 миллионов рублей. По некоторым данным, владелицей автомобиля является жена известного российского экономиста. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Правоохранительные органы начали проверку, опрашиваются возможные очевидцы преступления. В настоящий момент преступник находится в розыске. По данному факту возбуждено уголовное дело.