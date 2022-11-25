Происшествия 25 ноября 2022, 13:27 Автомобиль взорвался около администрации Мариуполя Штаб теробороны ДНР: машина взорвалась около администрации Мариуполя Штаб Территориальной обороны ДНР

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Припаркованный автомобиль взорвался вечером 24 ноября на улице Громовой в Мариуполе недалеко от здания администрации города. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли останки мужчины. Погибшим оказался местный 36-летний житель. Правоохранительные органы города начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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Других подробностей случившегося в ведомстве не привели.

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В минувшее воскресенье, 20 ноября, в Мариуполе задержали жителя поселка Каменка по подозрению в подготовке теракта в городской администрации. В ходе расследования выяснилось, что он вел асоциальный образ жизни, чем воспользовались украинские спецслужбы.

В марте неизвестный, который представился сотрудником СБУ, предложил подозреваемому организовать диверсию за 50 тысяч гривен (83 тысячи рублей) и выдал половину суммы, пообещав вернуться и уточнить детали. Но больше на связь с подозреваемым не выходил. Завербованный потратил все деньги.

Задержали его, когда мужчина напал на соседей, раскритиковавших его за воровство. В ходе обыска дома правоохранители нашли у мужчины самодельное взрывное устройство.