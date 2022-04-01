Автомобиль взорвался на АЗС в Дагестане. Видео

Машина взорвалась на АЗС в Дагестане. По предварительным данным, причиной стала неисправность газоболонного оборудования. В распоряжении «360» оказались кадры момента происшествия.

Источник в экстренных службах рассказал «360», что в машине взорвался газовый баллон.

Все произошло в пятницу 1 апреля на АЗС около села Сабнова в Дербентском районе, отметил «Интерфакс». Хлопок газовой смеси случился во время заправки автомобиля Ford.

В результате происшествия пострадали двое 24-летних мужчин. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как критическое.

На место выехали службы экстренной помощи и сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельств произошедшего

В декабре грузовик с пропаном загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве. Остановить пожар не могли полтора часа. Данных о пострадавших при происшествии не поступало.