Важное 25 сентября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль взорвали в центре Мелитополя — Рогов Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о взрыве машины в центре Мелитополя

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В центре Мелитополя взорвался автомобиль, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

По словам собеседника агентства, все случилось в районе улицы Ломоносова.

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«Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки», — рассказал Владимир Рогов. Информации о пострадавших пока нет.

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В воскресенье днем еще один взрыв прогремел в центре Бердянска. Городские власти заявили, что теракт устроили наемники Службы безопасности Украины (СБУ). В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. В военно-гражданской администрации города отметили, что украинское руководство пытается запугать жителей подконтрольных России территории с тем, чтобы сорвать ход референдумов по вопросу вхождения в состав РФ. Голосование в республиках Донбасса и в освобожденных областях стартовало 23 сентября. Оно продлится до 27-го числа.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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