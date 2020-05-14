14 мая 2020, 11:35
Автомобиль вылетел в Фонтанку после ДТП. Момент попал на видео
Необычный несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там автомобиль пробил ограждение и упал в реку Фонтанку.
На кадрах видно, как девушке, идущей по пешеходному переходу, уступает дорогу синяя машина. Однако в нее врезается другая. В итоге первый автомобиль съезжает в реку и полностью там пропадает. К месту ЧП сразу подбежал мужчина. Пока не понятно, был ли он виновником случившегося или только очевидцем.
По данным пресс-службы ГИБДД по региону, все произошло в 10:03 14 мая в Адмиралтейском районе города.
«Водитель Reno Logan совершил наезд на стоящий Hyundai Solaris, который от столкновения пробил ограждение и съехал в воду», — заявили «360» представители ведомства.
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все подробности случившегося. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», спасатели вытащили водителя Reno Logan из воды.