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    16 июня 2022, 17:23

    Автомобиль выехал на тротуар и перевернулся в центре Москвы

    Автомобиль съехал с дороги на пешеходную зону в центре Москвы

    Анна Усачева

    В центре Москвы автомобиль съехал с дороги на пешеходную зону и перевернулся. Пострадали два человека.

    ДТП произошло на улице Серафимовича, около дома 5/16. В результате аварии пострадала женщина — она получила сотрясение мозга. Состояние другого пострадавшего уточняется.

    Автомобиль выехал на тротуар и перевернулся в центре Москвы | Изображение 1

    На место уже прибыли оперативные службы и бригада скорой помощи. Причины ДТП пока не выяснены. Затруднений движения на месте аварии нет.