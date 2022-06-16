Автомобиль выехал на тротуар и перевернулся в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль съехал с дороги на пешеходную зону и перевернулся. Пострадали два человека.

ДТП произошло на улице Серафимовича, около дома 5/16. В результате аварии пострадала женщина — она получила сотрясение мозга. Состояние другого пострадавшего уточняется.

На место уже прибыли оперативные службы и бригада скорой помощи. Причины ДТП пока не выяснены. Затруднений движения на месте аварии нет.