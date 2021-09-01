Автомобиль врезался в здание Речного вокзала в Нижнем Новгороде

Авария произошла в Нижнем Новгороде. Автомобиль врезался в здание Речного вокзала. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никто не погиб, но пострадали сам водитель и его пассажирка. У последней — сотрясение мозга.

По предварительным данным, машина ранее участвовала в гонках около нижегородского кремля. В соцсетях эту информацию опровергают. По словам очевидцев, скорость машины была не более 60 километров в час.