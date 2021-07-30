Автомобиль врезался в террасу бара в Париже. Видео

Один человек погиб и еще минимум шесть пострадали в Париже, когда автомобиль наехал на террасу бара. Об этом сообщило BFM TV, уточнив, что один из раненых сейчас в критическом состоянии.

Все произошло около 23.00 по местному времени. Люди отдыхали на террасе на улице Софруа, когда в них внезапно влетела машина. Водитель при этом решил не отвечать за свои действия. Он бросил автомобиль прямо на месте и скрылся.

Сейчас на месте работают полицейские. По предварительной версии, водитель наехал на людей непреднамеренно.

Ранее трагедия произошла в американском штате Техас. Там гоночный автомобиль во время грязевых соревнований влетел прямо в толпу людей. Пострадали минимум 29 человек. Трое из них доставили в больницу в критическом состоянии. Причины, почему автомобиль настолько сильно ушел в занос и потерял управление, пока неизвестны.