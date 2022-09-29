Автомобиль врезался в столб и загорелся во Владимирской области | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль врезался в столб и загорелся во Владимирской области

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Автомобиль врезался в столб и загорелся в Ковровском районе Владимирской области, водитель пострадал. Об этом сообщил «Царьград».

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По предварительной версии, водитель не справился с управлением, что стало причиной ДТП. На место прибыли полиция, пожарные и медики, которые оказали помощь пострадавшему.

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