Автомобиль врезался в столб и загорелся во Владимирской области | 360°

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Автомобиль врезался в столб и загорелся во Владимирской области

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Автомобиль врезался в столб и загорелся в Ковровском районе Владимирской области, водитель пострадал. Об этом сообщил «Царьград».

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По предварительной версии, водитель не справился с управлением, что стало причиной ДТП. На место прибыли полиция, пожарные и медики, которые оказали помощь пострадавшему.

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