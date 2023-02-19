19 февраля 2023, 18:41
Автомобиль врезался в столб и вылетел с дороги на северо-востоке Москвы. Пострадала женщина-водитель
Источник «360»: в вылетевшем с Дмитровского шоссе в Москве автомобиле пострадала женщина
Автомобиль врезался в столб и вылетел с дороги на Дмитровском шоссе в Москве. В аварии пострадала женщина-водитель. Об этом сообщил источник «360».
«ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Дмитровском шоссе, в районе дома № 163 Д, автомобиль врезался в столб и упал с проезжей части вниз, к железнодорожным путям», — рассказал он.
Реклама
По словам собеседника «360», на этом месте подобные аварии происходят уже не в первый раз.
Реклама
Источник указал, что за рублем автомобиля была женщина 1961 года рождения, ее доставили в больницу.
ДТП
Машины
Реклама
Реклама