Эксклюзив 19 февраля 2023, 18:41 Автомобиль врезался в столб и вылетел с дороги на северо-востоке Москвы. Пострадала женщина-водитель Источник «360»: в вылетевшем с Дмитровского шоссе в Москве автомобиле пострадала женщина

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Автомобиль врезался в столб и вылетел с дороги на Дмитровском шоссе в Москве. В аварии пострадала женщина-водитель. Об этом сообщил источник «360».

«ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Дмитровском шоссе, в районе дома № 163 Д, автомобиль врезался в столб и упал с проезжей части вниз, к железнодорожным путям», — рассказал он.

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По словам собеседника «360», на этом месте подобные аварии происходят уже не в первый раз.

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Источник указал, что за рублем автомобиля была женщина 1961 года рождения, ее доставили в больницу.