Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

Все произошло около 16:20. Гражданин России на своем автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве.

Сотрудники посольства остановили водителя, который проехал на территорию, и передали его правоохранителям.

В результате происшествия никто не пострадал. Главы ведомства Джона Салливана в момент происшествия дома не было.