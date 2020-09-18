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    18 сентября 2020, 17:56

    Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

    Анатолий Минкин

    Неизвестный мужчина на своем автомобиле протаранил ограждение резиденции посла США в Москве. Об этомсообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.
    Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве

    Все произошло около 16:20. Гражданин России на своем автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве.

    Сотрудники посольства остановили водителя, который проехал на территорию, и передали его правоохранителям.

    В результате происшествия никто не пострадал. Главы ведомства Джона Салливана в момент происшествия дома не было.

    Новости SMI.FM