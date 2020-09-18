18 сентября 2020, 17:56
Автомобиль врезался в резиденцию посла США в Москве
Неизвестный мужчина на своем автомобиле протаранил ограждение резиденции посла США в Москве. Об этомсообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.
Все произошло около 16:20. Гражданин России на своем автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве.
Сотрудники посольства остановили водителя, который проехал на территорию, и передали его правоохранителям.
В результате происшествия никто не пострадал. Главы ведомства Джона Салливана в момент происшествия дома не было.