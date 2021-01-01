Легковой автомобиль врезался в препятствие на 20-м километре МКАД. В результате два человека погибли, еще два — пострадали.

Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Там уточнили, что ДТП произошло на внешней стороне МКАД, на 20-м километре. После съезда на Бесединское шоссе, при съезде на дублер, легковой автомобиль наехал на препятствие.

В результате два пассажира пострадали, еще два — погибли от полученных травм.

На фото видно, что машина сильно повреждена. Она врезалась в дорожный знак и ограждение.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, что к месту ДТП стягиваются автомобили экстренных служб.