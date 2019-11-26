Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина

Авария произошла на перекрестке улиц Советская и Астраханская около 18:30 по московскому времени.

Мэр Тулуна попал в серьезное ДТП Подробнее

Пешеходы готовились перейти, когда столкнулись два автомобиля Nissan и ВАЗ-2110, в результате чего иномарка заехала на тротуар.

На данный момент личность погибшей устанавливается. У другого пострадавшего травмы средней тяжести, а остальные получили легкие повреждения

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что в городе Артем Приморского края в районе автобазы произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Mark II не справился в заносе с управлением, вылетел с дороги и намотался на столб.