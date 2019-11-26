  • Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина

    26 ноября 2019, 20:49

    Александра Каширина

    26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по региону.

    Авария произошла на перекрестке улиц Советская и Астраханская около 18:30 по московскому времени.

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    Пешеходы готовились перейти, когда столкнулись два автомобиля Nissan и ВАЗ-2110, в результате чего иномарка заехала на тротуар.

    На данный момент личность погибшей устанавливается. У другого пострадавшего травмы средней тяжести, а остальные получили легкие повреждения

    На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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